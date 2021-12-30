Amerika’da dünyayı ayağa kaldıracak skandal! Danimarkalı yetimleri denek yapmışlar

O YAPIMCI DA DENEKLERDEN BİRİ ÇIKTI

Çocukların da hastanenin yakınlarında yer alan yetimhanelerden toplandığı kaydedildi. Rus Sputnik ajansının Danimarka basınına dayandırdığı haberine göre film yapımcısı Per Wennick'in deneylerde kullanılan çocuklardan biri olduğu aktarıldı.

Wennick, deneyler kapsamında sandalyelere oturtulduklarını ve elleri, ayakları ve boyunlarına elektrokodlar verildiğini söyledi. Belgesele göre projenin arkasında ABD'li psikolog Zarnoff A. Mednick vardı. Deneyler kapsamında şizofreni ile çevre arasındaki bağlantının araştırıldığı bildirildi.