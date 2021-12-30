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Amerika’da dünyayı ayağa kaldıracak skandal! Danimarkalı yetimleri denek yapmışlar

DÜNYA Sabah
Giriş Tarihi: 30.12.2021 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021
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Amerika’da dünyayı ayağa kaldıracak skandal! Danimarkalı yetimleri denek yapmışlar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) istihbarat teşkilatı CIA’nın Danimarka’da gerçekleştirdiği psikolojik deneylerde yetimleri kullandığı gün yüzüne çıktı. Deney çalışmalarında çocukların vücutlarına elektrokodlar verildiği tespit edildi.

Amerika'nın ülke dışında gerçekleştirdiği tartışmalı uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Bu defa Danimarka'da yapılan skandal ortaya çıkarıldı.

ZULÜM DEŞİFRE EDİLDİ

Çocuklara yönelik psikolojik zulmü deşifre eden, Danish Radio isimli yayın kuruluşu oldu. Habere göre ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), yüzlerce Danimarkalı çocuğun üzerinde deneylere imza attı.

BODRUM KATINDA YETİM ÇOCUKLARA AYKIRI UYGULAMA

Bodrum katlarında gerçekleştirilen deneylerde yetim çocukların kullanıldığı belirlendi. Deneylerin, bilimsel araştırmalarda uyulması gereken etik kodları belirlemek için 1947'de konulan Nuremberg İlkeleri'ni ihlal ettiği kaydedildi.

311 ÇOCUK KULLANILDI

"The Search for Myself" isimli belgeselde yayınlanan detaylara göre 311 yetim çocuk, bu kapsamda kullanıldı. Çalışmaların 1960'larda başladığı ve deneylerin Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Municipal Hastanesi'nin bodrumunda yapıldığı vurgulandı.

O YAPIMCI DA DENEKLERDEN BİRİ ÇIKTI

Çocukların da hastanenin yakınlarında yer alan yetimhanelerden toplandığı kaydedildi. Rus Sputnik ajansının Danimarka basınına dayandırdığı haberine göre film yapımcısı Per Wennick'in deneylerde kullanılan çocuklardan biri olduğu aktarıldı.

Wennick, deneyler kapsamında sandalyelere oturtulduklarını ve elleri, ayakları ve boyunlarına elektrokodlar verildiğini söyledi. Belgesele göre projenin arkasında ABD'li psikolog Zarnoff A. Mednick vardı. Deneyler kapsamında şizofreni ile çevre arasındaki bağlantının araştırıldığı bildirildi.

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