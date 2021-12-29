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Son dakika: İsviçre ve Yunanistan Covid-19 vakalarında rekor kırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.12.2021
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Son dakika: İsviçre ve Yunanistan Covid-19 vakalarında rekor kırdı

Son dakika haberi: İsviçre’de son 24 saatte 17 bin 634, Yunanistan’da ise 28 bin 828 korona virüs vakası tespit edilmesiyle her iki ülkede günlük vaka sayılarında rekor seviyeye ulaşıldı.

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