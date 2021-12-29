Son dakika: İran'da "Omicron" alarmı: 4 ülkeden girişler yasaklandı

İRAN'DA 43 OMİCRON VAKASI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Birimi Genel Sekreteri Muhammed Haşimi, ülke genelinde toplam 43 Omicron mutasyonu tespit edildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Haşimi, 19 Aralık'tan itibaren ülke genelinde 43 Omicron mutasyonunun görüldüğünü belirterek, "Tahran'da 17, Meşhed ve Hürmüzgan'da 5, İsfahan, Şiraz ve Buşehr'de 2, Urumiye, Elburz, Babil ve Erak'ta 1, Kum ve Yezd'de 3 Omicron mutasyonu tespit edildi" ifadesini kullandı.