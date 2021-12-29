Son dakika: İran'da "Omicron" alarmı: 4 ülkeden girişler yasaklandı
Son dakika haberi: İran yönetimi, korona virüsün Omicron mutasyonuyla mücadele kapsamında Fransa, İngiltere, Danimarka ve Norveç'ten gelen yabancıların ülkeye girişine yasak getirdi.
İran'da Covid-19'un Omicron mutasyonunda yaşanan artış nedeniyle önlemler arttırılıyor. İran yönetimi, Fransa, İngiltere, Danimarka ve Norveç'ten ülkeye girişlere yasak getirdi.
İran vatandaşlarının muaf tutulduğu yeni kararda, söz konusu ülkelerden İran'a girişler ikinci bir emre kadar yasaklandı. Karar kapsamında Fransa, İngiltere, Danimarka ve Norveç'te 14 günden fazla kalanların İran'a girişlerine izin verilmeyecek. Bu ülkelerden gelen İranlılar ise 14 gün karantinada kalma şartıyla ülkeye giriş yapabilecek.
İran 25 Aralık'ta ise Omicron nedeniyle tüm kara sınırlarını 15 gün süreyle kapatma kararı almıştı.
İRAN'DA 43 OMİCRON VAKASI
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Birimi Genel Sekreteri Muhammed Haşimi, ülke genelinde toplam 43 Omicron mutasyonu tespit edildiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Haşimi, 19 Aralık'tan itibaren ülke genelinde 43 Omicron mutasyonunun görüldüğünü belirterek, "Tahran'da 17, Meşhed ve Hürmüzgan'da 5, İsfahan, Şiraz ve Buşehr'de 2, Urumiye, Elburz, Babil ve Erak'ta 1, Kum ve Yezd'de 3 Omicron mutasyonu tespit edildi" ifadesini kullandı.
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