29 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Günlük vaka sayısı 200 bini geçti! Fransa’da salgında yeni rekor

Günlük vaka sayısı 200 bini geçti! Fransa’da salgında yeni rekor

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 29.12.2021
ABONE OL
Günlük vaka sayısı 200 bini geçti! Fransa’da salgında yeni rekor

Fransa’da Covid-19 virüs salgınında son 24 saatte 208 bin 99 yeni vakanın tespit edilmesi ile pandeminin başlamasından bu yana rekor günlük vaka sayısına ulaşıldı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Fransa'da Covid-19 salgınında vaka ve can kayıplarındaki endişe verici artış sürüyor.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 200 BİNİ GEÇTİ

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 208 bin 99 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Bu sayı salgının başlamasından bu yana 1 günde kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Son veriyle birlikte toplam vaka sayısının 9 milyon 534 bin 357'e ulaştığı aktarıldı. Son 24 saatte 184 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı ise 123 bin 372'e yükseldi. Ülke genelinde 3 bin 469'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 17 bin 856 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

"1 MİLYON ENFEKTE FRANSIZ BULUNUYOR"
Fransa Sağlık Bakanı Oliver Veran, bugün Meclis'te yaptığı konuşmada, Omicron ve Delta'yı düşman olarak tanımlayarak 5'inci dalganın "dev bir dalga" olduğunu söyledi.

"BÖYLE BİR DURUM HİÇ YAŞAMADIK"

Bakan Veran "Bu, her saniyenin 2 Fransız vatandaşına pozitif teşhis konduğu anlamına geliyor. Böyle bir durum hiç yaşamadık. Tahmin edersem kesinlikle 1 milyon enfekte Fransız bulunuyor" ifadelerini kullandı. Bakan Veran, Fransa'daki hastanelerin durumunun "endişe verici" olduğunu söyledi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA