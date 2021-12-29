Son dakika: İngiltere'de Omicron durdurulamıyor! Vaka sayısında yeni rekor
Son dakika haberi: İngiltere'de Omicron şoku! İlk kez Güney Afrika'da tespit edilen yeni varyantın ülkedeki yayılımı durdurulamıyor. Son 24 saat içerisinde açıklana günlük yeni vaka sayılarında salgının başında bugüne kadarki en yüksek verilerine ulaşıldı. Öte yandan günlük vaka sayılarının hastanelere yansımaya başladı. Sağlık Bakanı Sajid Javid ise ocak ayı içerisinde ek kısıtlamaların gündeme geleceğini duyurdu. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ: İngiltere'de korona virüs salgınında rekor vaka...
İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 129 bin 471 yeni vaka tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti.
ÜLKE REKOR VAKA SAYISI
İngiltere'de korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Hükümetin son verilerine göre ülkede son 24 saatte 129 bin 471 yeni vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısı rekor tazeledi. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı 12 milyon 338 bin 676'ya yükseldi. Daha önce en yüksek günlük vaka sayısı, 122 bin 186 ile 24 Aralık'ta kaydedilmişti.
VAKA SAYILARI HASTANEYE YANSIDI
Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 18 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı ise 148 bin 21'e ulaştı. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) göre Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören hasta sayısı 9 bin 546'ya yükseldi. Ülkede 3 Mart'tan bu yana hastanede tedavi gören hasta sayısında en yüksek sayıya ulaşıldığı belirtilirken, ayrıca hasta sayısının bir önceki haftaya göre yüzde 38 arttığı ifade edildi.
SAĞLIK BAKANI UYARDI
Öte yandan İngiliz hükümeti yeni yıla kadar herhangi bir ek kısıtlama getirilmeyeceğini duyurmuştu. Sağlık Bakanı Sajid Javid dün yaptığı açıklamada, hükümetin Covid-19 aşılamasına odaklandığını ve yeni yıla kadar yeni bir kısıtlama uygulanmasına gerek duyulmadığını söylemişti.
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