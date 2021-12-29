Son dakika: İngiltere’de Omicron durdurulamıyor! Vaka sayısında yeni rekor

ÜLKE REKOR VAKA SAYISI

İngiltere'de korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Hükümetin son verilerine göre ülkede son 24 saatte 129 bin 471 yeni vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısı rekor tazeledi. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı 12 milyon 338 bin 676'ya yükseldi. Daha önce en yüksek günlük vaka sayısı, 122 bin 186 ile 24 Aralık'ta kaydedilmişti.