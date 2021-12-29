Kanada’da rekor! Son 50 yılın en soğuk günü...

Kanada Meteoroloji Ajansı, Alberta eyaletinin başkenti Edmonton ile Calgary kentlerinde de eksi 50 santigrat dereceye kadar düşen ve rüzgarla birlikte eksi 56 santigrat derece hissedilen soğuklar için halkı uyardı.

Yapılan açıklamada, "Dışarıda yeterli önlemler alınmazsa dakikalar içinde donma ve hipotermi meydana gelebilir. Evcil hayvanlar ve açık hava hayvanları için barınak sağlayın. Olağan dışı soğuk havaya ve kuvvetli rüzgarlara hazırlıklı olun." denildi.