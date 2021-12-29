Bağımsız Devletler Topluluğu liderleri “Covid-19” gündemiyle toplandı
Bağımsız Devletler Topluluğu liderleri “Covid-19” salgınıyla mücadele için Rusya'nın St. Petersburg’da bir araya geldi.
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderleri, Rusya'nın St. Petersburg kentinde korona virüs salgınıyla mücadele konusunda gayriresmi zirve düzenledi.
Toplantıya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov katıldı. Toplantıda bir araya gelen liderler korona virüs salgını ile mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
"SALGINDA ZORLUKLARI DİĞER BİRÇOK ÜLKEDEN DAHA İYİ AŞMAYI BAŞARIYORUZ"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in toplantıda yaptığı konuşmada, "Salgından önce düzenli olarak bir araya geliyorduk. Bu yıl BDT için özel, topluluğun kuruluşunun 30. yıl dönümü. Geçtiğimiz yıllarda ülkelerimizde çok şey değişti. Aynı zamanda örgütün kurulmasının elbette haklı olduğunu, birçok alanda entegrasyonun çeşitli yönlerden derinleştirdiğini belirtmek isterim, hem devletlerimizin güvenliğini sağlama alanında hem de ekonomik alanda" ifadelerini kullandı.
Putin, "Sovyetler Birliği zamanlarından beri korunan bağların olumlu bir rol oynadığını söylemeliyim" diyerek bunun Covid-19 dönemindeki zorlukları atlamaya yardımcı olduğunu kaydetti. Putin, "Tüm dünya ülkeleri salgınla karşı karşıya ve bunun ekonomik ve sosyal alanda ciddi sonuçları var. Ancak bizler, geçmişten gelen fırsatları ve rekabet avantajlarını korurken, bu zorlukları diğer birçok ülkeden daha iyi aşmayı başarıyoruz" şeklinde konuştu.
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