Bağımsız Devletler Topluluğu liderleri “Covid-19” gündemiyle toplandı

Putin, "Sovyetler Birliği zamanlarından beri korunan bağların olumlu bir rol oynadığını söylemeliyim" diyerek bunun Covid-19 dönemindeki zorlukları atlamaya yardımcı olduğunu kaydetti. Putin, "Tüm dünya ülkeleri salgınla karşı karşıya ve bunun ekonomik ve sosyal alanda ciddi sonuçları var. Ancak bizler, geçmişten gelen fırsatları ve rekabet avantajlarını korurken, bu zorlukları diğer birçok ülkeden daha iyi aşmayı başarıyoruz" şeklinde konuştu.