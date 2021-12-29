Son dakika: Almanya'dan "Omicron" uyarısı: Hafife almayın
Son dakika haberi: Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, ülkede Kovid-19'un Omicron varyantının hafife alınmamasını istedi.
SON DAKİKA HABERİ: Lauterbach, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, halkı mesafe kurallarına dikkat etmeye ve mümkün olan her yerde temasları azaltmaya çağırdı.
"Tehlikeyi hafife almayın." uyarısında bulunan Lauterbach, "Yılbaşı gecesini lütfen çok küçük bir grup halinde kutlayın ve birbirinizi tehlikeye atmayın. Çünkü şu anda bildirilen Omicron vakaları şu anda içinde bulunduğumuz tehlikeyi hafife alındığını gösteriyor." ifadesini kullandı.
Vaka sayılarının resmi açıklamaların aksine iki ya da üç katı fazla olabileceğini vurgulayan Lauterbach, "Gerçek vaka sayıları muhtemelen şu andakilerin iki ila üç katıdır." dedi.
SON 24 SAATTE 40 BİN 43 YENİ KOVİD-19 VAKASI KAYDEDİLDİ
Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, yeni vaka sayılarıyla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 66 bin 412'ye yükseldi, aktif vaka sayısı da 677 bin 800 olarak kayıtlara geçti.
Omicron vaka sayısı ise 13 bin 129 olarak tespit edildi.
Son 24 saatte 414 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 111 bin 219'a çıktı.
İki doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 59 milyon 100 bine ulaştı.
ALMANYA DİĞER ÜLKELERE 75 MİLYON AŞI BAĞIŞLAYACAK
Kalkınma Bakanı Svenja Schulze, Almanya'nın gelecek yıl düşük ve orta gelirli ülkelere 75 milyon Kovid-19 aşısı bağışlamayı planladığını söyledi.
Schulze, yerel basına verdiği demeçte, "Önümüzdeki yıl en az 75 milyon doz aşı bağışlamayı planlıyoruz." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Antalya yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Antalya okullar tatil mi? Antalya Valiliği tatil açıklaması!
- Emeklilik hesabında 1261 gün çok kritik! SSK Bağ-Kur’lular maaşlarını böyle yükseltiyor! Hangi kuruma daha çok ödenmişse…
- 2160 günden erken emekli olabilirsiniz! Çalışan annelere erken emekli olma avantajı! Çocuk başına 720 gün...
- Emeklilere promosyon ne zaman verilecek? 2022 emekli promosyonu ödemeleri ne kadar, kaç TL?
- Survivor 2022 ne zaman başlayacak? 2022 Survivor All-Star Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları kimler? İşte kadro...
- Bu hafta sonu sınav var mı? AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? 2021-2022 açıköğretim üniversite sınavı online mı?
- KYK toplu ödeme ne zaman yatacak? KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatar?
- Yılbaşı tatil mi? 31 Aralık Cuma tatil mi? Yılbaşında okullar, bankalar, PTT, noter açık mı kapalı mı?
- Göksel Kaya kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Atatürk’e benzeyen adam Göksel Kaya eşi kimdir?
- Kamu personeli ilanları peş peşe geliyor! 50 bin memur alımı yapılacak! İşte 2022 memur alımı ilanları
- Sedat Peker davası son durum, karar çıktı mı? Suç örgütü lideri Sedat Peker yakalandı mı, nerede?
- TURKOVAC aşı randevusu ne zaman açılacak? TURKOVAC aşıları ne zaman başlıyor?