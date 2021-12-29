Son dakika: Almanya'dan "Omicron" uyarısı: Hafife almayın

SON 24 SAATTE 40 BİN 43 YENİ KOVİD-19 VAKASI KAYDEDİLDİ

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, yeni vaka sayılarıyla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 66 bin 412'ye yükseldi, aktif vaka sayısı da 677 bin 800 olarak kayıtlara geçti.

Omicron vaka sayısı ise 13 bin 129 olarak tespit edildi.

Son 24 saatte 414 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 111 bin 219'a çıktı.

İki doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 59 milyon 100 bine ulaştı.