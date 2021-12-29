10 günlük COVID-19 karantina süresi düşürüldü | İspanya'dan yeni karar
Corona virüs (COVID-19) testi pozitif çıkanların 10 gün olan zorunlu karantina süresi alınan yeni kararla düşürüldü. İspanya'da yaşanan son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ: İspanya Sağlık Komisyonu, korona virüs gündemiyle toplandı. Toplantıdan 10 gün olan karantina süresinin düşürülme kararı çıktı. Ayrıntıları ise İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias açıkladı.
KARANTİNA SÜRESİ DÜŞÜRÜLDÜ
Toplantının ardından Sağlık Bakanı Carolina Darias, alınan yeni kararı açıkladı. Bakan Daria, korona virüs ile enfekte olan kişiler için geçerli olan karantina süresinin 10 günden 7 güne düşürülmesinin oy birliği ile kabul edildiğini duyurdu.
AŞILILAR KARANTİYA GİRECEK Mİ?
Darias, 7 güne düşürülen karantina süresinin aşılı ve aşısız herkes için geçerli olduğunu söyledi. Aşılı olan ve Covid-19 virüsü taşıyan hastayla yakın temasta bulunan kişiler karantina sürecine girmezken, aşılanmamış yakın temaslılar 7 günlük karantina süresine uymak zorunda kalacak.
YENİ KARAR 300 BİN KİŞİ DOĞRUDAN ETKİLEDİ
Alınan karara göre İspanya'da şu anda 304 bin 312 kişi, karantina süresini beklenenden daha az sürede bitirecek.
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