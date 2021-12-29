10 günlük COVID-19 karantina süresi düşürüldü | İspanya’dan yeni karar

AŞILILAR KARANTİYA GİRECEK Mİ?

Darias, 7 güne düşürülen karantina süresinin aşılı ve aşısız herkes için geçerli olduğunu söyledi. Aşılı olan ve Covid-19 virüsü taşıyan hastayla yakın temasta bulunan kişiler karantina sürecine girmezken, aşılanmamış yakın temaslılar 7 günlük karantina süresine uymak zorunda kalacak.