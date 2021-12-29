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Rusya ve Belarus’tan ortak askeri tatbikat kararı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 29.12.2021 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
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Rusya ve Belarus’tan ortak askeri tatbikat kararı

Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus’ta gelecek yıl Rusya-Belarus ortak askeri tatbikatı yapılacağını bildirdi.

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