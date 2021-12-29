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Endonezya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Uluslararası ajanslar son dakika olarak duyurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.12.2021 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
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Endonezya’da 7.4 büyüklüğünde deprem! Uluslararası ajanslar son dakika olarak duyurdu

Endonezya’da uluslararası ajansların ilk belirlemelerine göre 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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