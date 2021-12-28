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Altın madeninde meydana gelen göçükte 31 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 28.12.2021 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021
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Altın madeninde meydana gelen göçükte 31 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Sudan’ın Batı Kurdufan eyaletinde altın madeninin çökmesi sonucu 31 kişi hayatını kaybetti.

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