İsrail'de kuş gribi alarmı! İlk görüntüler dünyayı şoke etti
Son dakika haberine göre: İsrail'de baş gösteren kuş gribi sebebiyle 5000'den fazla turna öldü. İsrail Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg yaptığı açıklamada salgını ülkenin tarihinde yaban hayatına verilen en ciddi zarar olarak nitelendirirken, ilk görüntüler dünyayı şoke etti.
İsrail Tabiat ve Parklar Kurumu yaptığı açıklamada Hola Tabiat Parkındaki kuş gribi salgınının sürdüğü ve Hola Gölü çevresinde 5000 ölü kuş bulunduğunu belirtti.
Konu hakkında açıklama yapan İsrail Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg salgını ülkenin tarihinde yaban hayatına verilen en ciddi zarar nitelendirdi.
'Hasta sazlıkta kuş gribinden 5000 turna öldü ve hasarın boyutu hala belirsiz' diyen Zandberg salgının devam ettiği tabiat parkında incelemelerde bulunduğunu ve kuş gribinin turnaların yanı sıra yüzbinlerce tavuğu da öldürdüğünü belirtti.
BAŞBAKAN UZMANLARLA GÖRÜŞTÜ
Başbakan Naftali Bennett ve ulusal güvenlik danışmanı, H5N1 salgınını kontrol altına alma ve insanlara geçmesini önleme çabalarını görüşmek üzere uzmanlarla bir araya geldi.
Başbakanlık ofisinden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar kuş gribine yakalanan bir bir insana rastlanmadı.
'ÖLÜ KUŞLARA DOKUNMAYIN'
Yetkililer, göl ve çevresinde ölü kuşların temizlenme çalışmalarının yapıldığını ve parkın 1 Ocaka kadar ziyaretçilere kapalı kalacağını ifade etti.
Yetkililer ayrıca halkı uyararak ölü kuşlara dokunulmaması gerektiğinin altını çizdi.
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