28 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İsrail'de kuş gribi alarmı! İlk görüntüler dünyayı şoke etti

İsrail'de kuş gribi alarmı! İlk görüntüler dünyayı şoke etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.12.2021
ABONE OL
İsrail’de kuş gribi alarmı! İlk görüntüler dünyayı şoke etti

Son dakika haberine göre: İsrail'de baş gösteren kuş gribi sebebiyle 5000'den fazla turna öldü. İsrail Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg yaptığı açıklamada salgını ülkenin tarihinde yaban hayatına verilen en ciddi zarar olarak nitelendirirken, ilk görüntüler dünyayı şoke etti.

İsrail'de baş gösteren Kuş Gribi nedeniyle göçmen kuşların doğal uğrak yeri olduğu ifade edilen Hola Gölünde, kuş gribi alarmı verilmiş durumda.

İsrail Tabiat ve Parklar Kurumu yaptığı açıklamada Hola Tabiat Parkındaki kuş gribi salgınının sürdüğü ve Hola Gölü çevresinde 5000 ölü kuş bulunduğunu belirtti.

Konu hakkında açıklama yapan İsrail Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg salgını ülkenin tarihinde yaban hayatına verilen en ciddi zarar nitelendirdi.

'Hasta sazlıkta kuş gribinden 5000 turna öldü ve hasarın boyutu hala belirsiz' diyen Zandberg salgının devam ettiği tabiat parkında incelemelerde bulunduğunu ve kuş gribinin turnaların yanı sıra yüzbinlerce tavuğu da öldürdüğünü belirtti.

BAŞBAKAN UZMANLARLA GÖRÜŞTÜ

Başbakan Naftali Bennett ve ulusal güvenlik danışmanı, H5N1 salgınını kontrol altına alma ve insanlara geçmesini önleme çabalarını görüşmek üzere uzmanlarla bir araya geldi.

Başbakanlık ofisinden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar kuş gribine yakalanan bir bir insana rastlanmadı.

'ÖLÜ KUŞLARA DOKUNMAYIN'

Yetkililer, göl ve çevresinde ölü kuşların temizlenme çalışmalarının yapıldığını ve parkın 1 Ocaka kadar ziyaretçilere kapalı kalacağını ifade etti.

Yetkililer ayrıca halkı uyararak ölü kuşlara dokunulmaması gerektiğinin altını çizdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA