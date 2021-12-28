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Son dakika: Bağdat’ta askeri üste yangın

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 28.12.2021 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021
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Son dakika: Bağdat’ta askeri üste yangın

Son dakika haberi: Irak’ın başkenti Bağdat’taki el-Sakar askeri üssünde çıkan yangında can kaybı olmadığı açıklandı.

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