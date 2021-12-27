27 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Somali Cumhurbaşkanı Fermacu Başbakan Roble'yi açığa aldı! İşte hakkındaki suçlamalar

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu Başbakan Roble'yi açığa aldı! İşte hakkındaki suçlamalar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.12.2021
ABONE OL
Somali Cumhurbaşkanı Fermacu Başbakan Roble’yi açığa aldı! İşte hakkındaki suçlamalar

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Fermacu, Başbakan Muhammed Hüseyin Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi, "yolsuzluk" ve "kamu malını kötüye kullanma" suçlamasıyla açığa aldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA