Endonezya’da akılalmaz olay! Üzerine yıldırım düşen görevli sağ kurtuldu

Cilincing Polis İstihbarat Birimi Şefi Slamet Wiyono ise, Rosyid'in olay anında elinde telsiz tuttuğunu ve bu nedenle yıldırım çarpmış olabileceğini öne sürdü.

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