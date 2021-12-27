Endonezya'da akılalmaz olay! Üzerine yıldırım düşen görevli sağ kurtuldu
Endonezya’da bir şirkette güvenlik görevlisi olan adamın, yağmurlu havada şemsiyeyle yürüdüğü sırada üzerine yıldırım düştü. Adamın olaydan sağ kurtulduğu bildirildi. Polis ekiplerinin yerel basına yaptığı açıklamada, talihsiz adamın olay anında telsizle konuştuğu bu nedenle de yıldırım çarpmış olabileceği ifade edildi.
Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bulunan Cilincing bölgesindeki bir şirkette güvenlik görevlisi olan 35 yaşındaki Abdul Rosyid'in, şirketin yükleme alanında elinde şemsiyeyle yürüdüğü sırada üzerine yıldırım düştü.
Yıldırımın çarpması sonucu yere yığılan ve hareketsiz kalan Rosyid'in yardımına çevrede bulunan çalışanlar koştu.
Koja'daki Harbour Hastanesi'ne kaldırılan Rosyid'in, sağlık durumunun iyi olduğu ve 4 gün tedavi gördüğünü açıklandı.
Rosyid'in yıldırım çarpması sonucu ellerinde yanıklar meydana geldiği ifade edildi.
Cilincing Polis Şefi Kompol R Manurung yerel basına verdiği demeçte, yaşanan olayı doğrulayarak, olayın 20 Aralık'ta yerel saatle 18.05'te meydana geldiğini aktardı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın fiyatları artacak mı? Altında yeni rekor tahmini! 14-22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım altın yorumları!
- Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma - 01 Ocak Cumartesi yılbaşında kısıtlama olacak mı?
- pa.edu.tr POMEM başvuru ekranı! 28. dönem POMEM polis alımı başvuru nasıl yapılır? POMEM başvuru şartları nelerdir?
- 27 Aralık KYK burs ve kredi yattı mı? 2021 Ekim-Kasım-Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak?
- AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 AUZEF güz dönemi bitirme sınav sonuçları ne zaman belli olur?
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları 2021 sorgulama ekranı! Tam sayfa isim listesi...
- İETT zam ne zaman uygulanacak? İETT İstanbulkart tam ve aylık öğrenci akbili ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2022 güncel tarife...
- Memur zammında kritik süreç... Memura ek zam olacak mı? Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
- Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir kelimedir? Kim Milyoner sorusu...
- Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? 31 Aralık'ta İstanbul'a kar yağar mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu...
- 26 Aralık Masterchef kim elendi, gitti? MasterChef'te bu haftaki elenen isim açıklandı mı? İşte o isim...
- Katıldığı bir televizyon programında yan yana dörderli dizilmiş toplam 12 beton bloku avucunda bir yumurta tuttuğu eliyle peş peşe kırması istenen Jackie Chan ne yapmıştır?