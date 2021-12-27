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Çin'in taykonot ekibi ikinci uzay yürüyüşüne çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.12.2021
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Çin’in taykonot ekibi ikinci uzay yürüyüşüne çıktı

Çin'in Dünya yörüngesinde kurmakta olduğu Tiengong Uzay İstasyonu'na gönderdiği Şıncou-13 taykonot ekibi, ikinci uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi. İstasyonun 2022'de tamamlanabilmesi için 4 insanlı sefer ve 4 kargo seferi yapılması planlanıyor.

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