26 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Almanya rekor kırdı! İşte 2021 silah ihracatı rakamları

Almanya rekor kırdı! İşte 2021 silah ihracatı rakamları

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 25.12.2021 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021
ABONE OL
Almanya rekor kırdı! İşte 2021 silah ihracatı rakamları

Almanya'nın silah ve askeri malzeme ihracatı, bu yıl yaklaşık 9,04 milyar avroya ulaşarak rekor kırdı. Hükümet, bu yıl Mısır’a 4,34 milyar avroluk askeri satışa onay verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA