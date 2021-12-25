ABD basınından Türk SİHA’ları hakkında flaş iddia! İşte son SİHA alıcısı

"RUSYA, TÜRKİYE'DEN İHA ALMANIN EŞİĞİNDE"

Suciu'nin kaleme aldığı yazıda, "Rusya da silah ithalatını artırdı ve bu ay Moskova'nın Türk askeri donanımının, özellikle de insansız hava araçlarının alıcısı olma eşiğinde olabileceği bildirildi. Türkiye, insansız hava sistemlerinin (İHA) önemli bir üreticisi ve kullanıcısı haline geldi, ancak bu süreçte aynı zamanda büyük bir satıcı haline geldi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI), Washington ile Ankara arasındaki ilişkilerin bozulmasının ardından 2013 yılında insansız hava araçları geliştirmeye başladı." ifadelerine yer verildi.