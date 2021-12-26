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Son dakika: Sisi ile Putin'den 'Libya' görüşmesi

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 26.12.2021
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Son dakika: Sisi ile Putin’den ’Libya’ görüşmesi

Son dakika haberi: Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Libya'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

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