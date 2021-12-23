Yıllardır hayali kuruluyordu! Depremi önceden hissetmek mümkün mü?
ABD'de hafta başında meydana gelen 6.2'lik depremden saniyeler önce yarım milyon insana uyarı mesajı gitti. ShakeAlert adı verilen erken uyarı sistemiyle insanlar 10 saniye önceden depremden haberdar oldu.
Yaşanacak bir felakatten önce insanları uyarmak birçok hayatı kurtarabilir.
Bu süre 10 saniye kadar kısa bir süre olsa da. Bir süredir geliştirilen ShakeAlert (Sarsıntı uyarısı) geçenlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Califoniya eyaletinde yaşanan depremde test edildi.
ShakeAlert'in uyarı mesajları mobil uygulama dahil birçok farklı platform üzerinden gönderildi. USGS'nin sensörlerindeki uyarıları işleyen ShakeAlert bölgede yaşayan insanlara mesaj göndermek üzere tasarlandı.
ShakeAlert ekibinden Robert de Groot, "İstediğimiz kadar simülasyon ve test gerçekleştirebiliriz ama en fazla şeyi gerçek depremlerden öğreneceğiz" dedi.
Californiya irili ufaklı depremlerle sık sık anılıyor.
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