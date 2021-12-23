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Joe Biden yeniden aday olacak mı?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.12.2021
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Joe Biden yeniden aday olacak mı?

Son dakika haberine göre: ABD Başkanı Joe Biden, sağlık durumu iyi olursa 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için yeniden aday olmayı planladığını söyledi.

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