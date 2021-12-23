Son dakika: Azerbaycan’dan Fransa’ya nota

Açıklamada, "Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransız Büyükelçiliğine yapılan yasadışı ziyareti şiddetle kınadığını ve Azerbaycan'ın ilgili yasalarının gereklerini ciddi şekilde ihlal eden bu Fransız vatandaşlarının ulusal mevzuatımıza göre sorumlu olduğunu iletti.