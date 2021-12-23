Son dakika: Azerbaycan’dan Fransa’ya nota
Azerbaycan, Karabağ’a izinsiz olarak gelen Fransa Cumhurbaşkanı adayı Valerie Pecresse nedeniyle Fransa’ya nota verdi. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhuriyetçiler Partisi'nin adayı Valerie Pecresse'nin Azerbaycan'dan izinsiz şekilde Karabağ'a gelmesi nedeniyle adı Azerbaycan'da istenmeyen kişiler listesine eklendiği ve Azerbaycan'a girişinin yasaklandığı belirtildi.
FRANSA'YA NOTA
Açıklamada, Pecresse'in 22 Aralık'ta Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hankenti kentine yasadışı bir ziyarette bulunduğu vurgulanarak, söz konusu ziyaretle ilgili olarak Fransa'ya nota verildiği bildirildi.
Açıklamada, "Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransız Büyükelçiliğine yapılan yasadışı ziyareti şiddetle kınadığını ve Azerbaycan'ın ilgili yasalarının gereklerini ciddi şekilde ihlal eden bu Fransız vatandaşlarının ulusal mevzuatımıza göre sorumlu olduğunu iletti.
Bir grup Fransız siyasetçinin bu adımı Azerbaycan-Fransa ikili ilişkilerine, Fransa'nın bölgedeki itibarına ve ihtilafın sona ermesinden sonra Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinde sürecine ciddi zarar verdiğini tarafımızca belirtildi" denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı: Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları...
- AÖF, AÖL, AUZEF görevli ücretleri ne kadar? Anadolu Üniversitesi AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak?
- ATA AÖF sınav giriş (belgesi) yerleri sorgulama ekranı! 2021 ATA AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta?
- Güzel, anlamlı, yüz güldüren Cuma tebrik mesajları! 24 Aralık en güzel kısa uzun Cuma mesajları ve sözleri!
- Diyanet 24 Aralık Cuma hutbesi: Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça-Türkçe tam metni...
- Ayçiçek, un, yağ, deterjan, bakliyat fiyatları ne kadar oldu? Dolarda sert düşüş sonrası Tarım Kredi’den fiyat açıklaması! Yüzde 30’a varan indirim…
- Faruk Tınaz kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Hayatını kaybeden Faruk Tınaz ölüm sebebi nedir?
- Asiye Ateş öldü mü? Pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in son sağlık durumu nasıl?
- Bankalar tek tek açıkladı! 32 günde paranıza para katın! 50.000 TL için 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları…
- KYK burs kredi ne zaman yatacak? 2021 Ekim-Kasım-Aralık KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatar?
- Kar tatili olan iller listesi 24 Aralık Cuma! Hangi illerde okullar tatil oldu? Valilik MEB güncel tatil açıklamaları!
- Van Tuşba TOKİ kura sonuçları sorgulama: 2021 Van Tuşba Bardakçı 2+1 3+1 kura sonuçları ne zaman açıklanacak?