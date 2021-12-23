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Son dakika: Azerbaycan’dan Fransa’ya nota

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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Son dakika: Azerbaycan’dan Fransa’ya nota

Azerbaycan, Karabağ’a izinsiz olarak gelen Fransa Cumhurbaşkanı adayı Valerie Pecresse nedeniyle Fransa’ya nota verdi. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhuriyetçiler Partisi'nin adayı Valerie Pecresse'nin Azerbaycan'dan izinsiz şekilde Karabağ'a gelmesi nedeniyle adı Azerbaycan'da istenmeyen kişiler listesine eklendiği ve Azerbaycan'a girişinin yasaklandığı belirtildi.

FRANSA'YA NOTA

Açıklamada, Pecresse'in 22 Aralık'ta Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hankenti kentine yasadışı bir ziyarette bulunduğu vurgulanarak, söz konusu ziyaretle ilgili olarak Fransa'ya nota verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransız Büyükelçiliğine yapılan yasadışı ziyareti şiddetle kınadığını ve Azerbaycan'ın ilgili yasalarının gereklerini ciddi şekilde ihlal eden bu Fransız vatandaşlarının ulusal mevzuatımıza göre sorumlu olduğunu iletti.

Bir grup Fransız siyasetçinin bu adımı Azerbaycan-Fransa ikili ilişkilerine, Fransa'nın bölgedeki itibarına ve ihtilafın sona ermesinden sonra Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinde sürecine ciddi zarar verdiğini tarafımızca belirtildi" denildi.

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