Son dakika: Salgında en yüksek rakam! İngiltere’de Omicron dalgası çığ gibi büyüyor

İngiltere'de Covid-19 salgınında vaka sayısı son 2 gündür 100 binin üzerinde seyrediyor. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 119 bin 789 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 11 milyon 769 bin 921'e ulaştı. Salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan İngiltere'de, dün 106 bin 122 vakanın tespit edilmesi ile günlük vaka sayısı ilk kez 100 bini aşmıştı.