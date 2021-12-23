Son dakika: Salgında en yüksek rakam! İngiltere'de Omicron dalgası çığ gibi büyüyor
İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 119 bin 789 vakanın tespit edilmesi ile günlük vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.
İngiltere'de Covid-19 salgınında vaka sayısı son 2 gündür 100 binin üzerinde seyrediyor. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 119 bin 789 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 11 milyon 769 bin 921'e ulaştı. Salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan İngiltere'de, dün 106 bin 122 vakanın tespit edilmesi ile günlük vaka sayısı ilk kez 100 bini aşmıştı.
1 GÜNDE 147 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık Bakanlığı ayrıca, son 24 saatte 147 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının ise 147 bin 720'ye ulaştığını aktardı.
OMİCRON VAKA SAYISI 90 BİNİ AŞTI
Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülke genelinde 16 bin 817 yeni Omicron vakasının tespit edildiğini bildirerek, toplam Omicron vaka sayısının 90 bin 906'ya ulaştığını aktardı.
VAKA SAYILARINDA REKOR
İngiltere'de Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) Test ve Takip uygulamasına göre, geçtiğimiz hafta 1 haftada tespit edilen vaka sayıları salgının başından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Test ve Takip, İngiltere'de 15 Aralık'a kadar olan haftada toplamda 464 bin 667 kişinin Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığını aktardı.
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