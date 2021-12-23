23 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Rusya ve İngiltere arasında önemli görüşme

Son dakika: Rusya ve İngiltere arasında önemli görüşme

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
ABONE OL
Son dakika: Rusya ve İngiltere arasında önemli görüşme

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, İngiliz mevkidaşı Radakin ile görüştü. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA