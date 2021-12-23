SON DAKİKA! Coronavirüs tedavisinde yeni gelişme! Bir COVID-19 ilacı daha FDA onayı aldı

"Molnupiravir'in kullanımı, FDA onaylı diğer tedavilerin erişilemediği veya klinik olarak uygun olmadığı durumlarla sınırlıdır"

FDA'nın İlaç Değerlendirme ve Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Patrizia Cavazzoni yaptığı açıklamada ise, "Bugün verilen izin Covid-19 virüsüne ağızdan alınabilen hap şeklinde karşı ek bir tedavi seçeneği sunuyor. Molnupiravir'in kullanımı, Covid-19 için FDA onaylı diğer tedavilerin erişilemediği veya klinik olarak uygun olmadığı durumlarla sınırlıdır. Hastaneye yatış veya ölüm riski yüksek olan bazı Covid-19 hastaları için yararlı bir tedavi seçeneği olacaktır" ifadelerini kullanarak, "Virüsün yeni mutasyonları ortaya çıkmaya devam ettikçe, güvenlik ve etkinlikleri hakkında ek veriler üretmeye devam ederken, ülkenin Covid-19 tedavi cephaneliğini acil kullanım yetkisi kullanarak genişletmek çok önemlidir" dedi.