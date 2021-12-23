Son dakika: İsrail askerleri Batı Şeria’da 1 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerince Ramallah'ın El-Bireh bölgesinde sırtından vurulan 26 yaşındaki Muhammed İsa Abbas adlı Filistinlinin Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezine kaldırıldığı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.