Son dakika: İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü
Son dakika haberleri... İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, İsrail askerlerince ateş açılan araçta ağır yaralanan Filistinli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri El-Bireh bölgesindeki El-Em'ari Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
Haberde, baskın sırasında askerlerin seyir halindeki araca ateş açtığı, ağır yaralanan Abbas'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.
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