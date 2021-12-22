Son dakika: İngiltere’de günlük vaka sayısı ilk kez 100 bini geçti





Son 24 saatte 140 can kaybı

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre son 24 saatte 140 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı 147 bin 573'e ulaştı.



Karantina süresi 7 güne düşürülüyor

İngiltere'de artan Covid-19 vaka sayılarına rağmen hükümet, Covid-19 pozitif çıkan kişilerin karantina sürelerinin 10 günden 7 güne düşürüleceğini duyurdu. Yeni karara göre Covid-19'a yakalanan kişiler, eğer Covid-19 testleri negatif sonuçlanırsa uyguladıkları karantinayı erken sonlandırabilecek. Bunun için kişilerin karantina aşamasının 6. gününde 2 adet hızlı sonuç veren yanal akış Covid-19 testi yaptırarak ve bu testlerden negatif sonuç alarak 7. günlerinde karantinadan çıkabilecek.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, değişikliğin sağlık uzmanlarının görüşlerine dayandığını söyledi. Javid, 7. günden itibaren karantinadan çıkanların "temkinli kalmaya devam etmesi" gerektiğini belirtti. Javid, "Bu karar, bunu çok dikkatli bir şekilde inceleyen Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı'ndaki (UKHSA) uzmanların tavsiyesi ile alındı. Tabii ki, bu yeni prosedür kapsamında 7. günden sonra karantinayı bırakan herkes temkinli olmaya devam etmelidir. Kendimizi sevdiklerimizi ve topluluğumuzu korumanın en iyi yolunun güçlendirici aşılarınızı almanız gerektiği konusunda çok netiz" dedi.