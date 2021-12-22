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Almanya'dan "Omicron" uyarısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.12.2021
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Almanya’dan Omicron uyarısı

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Almanya'da Kovid-19 salgınında Omicron varyantının sebep olacağı dalganın önlenemeyeceğinin varsayılması gerektiğini söyledi.

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