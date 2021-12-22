Dünyayı ayağa kaldıran olay: 16 yaşındaki kız evlenme teklifini reddedince kabusu yaşadı!
Dünya, evlilik teklifini kabul etmediği için saldırgan tarafından suratına asit atılan 16 yaşındaki Iraklı genç kız Meryem al-Rikabi’nin yaşadığı kabusu konuşuyor. Adına uluslararası bağış kampanyası yapılan genç kızın ailesinin en büyük isteği de Türkiye'ye gelip tedavi olması.
Irak'ın Bağdat şehrinde suratını ve vücudunu asitle tanınmaz duruma getiren maskeli bir vahşinin saldırısına uğrayan güzel sanatlar enstitüsü öğrencisi Meryem al-Rikabi'nin davasını bütün dünya ilgiyle takip ediyor.
SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI
Saldırıya uğrayan 16 yaşındaki Meryem'in yürek burkan görüntülerini gören binlerce sosyal medya kullanıcısı, dayanışma mesajları atarak konuyu gündeme getirdi.
AYLARCA HASTANEDE KALDI
Talihsiz genç kız, kendisiyle evlenmek isteyen 19 yaşındaki bir adamın, o uyurken evine gizlice girerek gerçekleştirdiği asitli saldırının ardından aylarca hastanede yattı.
"BÜTÜN VÜCUDUMU YAKAN BİR ŞEY HİSSETMEYE BAŞLADIM"
Meryem, "Bütün vücudumu yakan bir şey hissetmeye başladım. Kalkıp salona gittiğimde biri evimizden çıkıyordu. Onu görünce çığlık atarak evden çıktım" diyerek yaşadığı dehşeti dile getirdi.
"EVE GİRİP KIZIMIN ÜZERİNE ASİT DÖKMÜŞ"
Meryem'in babası ise, "Annesi ve ben işteydik. Meryem, kardeşi ve kardeşinin karısı evdeydi. Kızım uyurken eve girip üzerine asit dökmüş" diyerek korkunç olayı anlattı. Meryem'in annesine göre, saldırgan gece maskeli olarak güvenlik noktalarının önünden geçmesine rağmen kimse onu durdurmadı.
Meryem'e bunu yapan saldırgan, geçtiğimiz haziran ayından beri aranıyordu ve en sonunda 19 Aralık tarihinde tutuklandı. Meryem'in ailesi bu 6 aylık süreç boyunca sanıkla bağlantılı olan etkili kişiler olduğunu, bundan dolayı görevlilerin soruşturmaları yürütmekte zorluk çektiğini söyledi. Son olarak baba, davanın ciddiye alınması için üst yargı makamlarına başvurunca suçlu yakalanarak tutuklandı.
EVLENME TEKLİFİNİ REDDETTİ DİYE…
Meryem'in annesi, kızının bu saldırıyı gerçekleştiren caniyi sadece bir arkadaş olarak gördüğünü ve evlenmek değil, eğitimini tamamlamak istediğini söyledi. Anne, "Bizi sürekli arayıp rahatsız ediyordu. Biz de kızımızla evlenme talebini reddettik" dedi. Kızına bunu yapan kişinin aylardır mesaj attığını söyleyen anne, Meryem'in yanıtının ise, "Biz sadece arkadaşız ve seninle evlenemem" olduğunu belirtti.
Ayrıca genç kızın babası medyaya, olaydan aylar sonra kızının karşılaştığı zorluklar hakkında da konuştu. Binlerce kişi Arapça "Meryem'i Kurtar" etiketiyle sosyal medya üzerinden genç kıza desteklerini ifade ediyor.
TEDAVİ İÇİN DEV BAĞIŞ KAMPANYASI
Yurt dışında da tedavi için para toplamak amacıyla GoFundMe platformunda çevrimiçi bir bağış kampanyası başlatıldı. ABD'de yaşayan Iraklı araştırmacı gazeteci Rasha al-Aqeedi tarafından düzenlenen çevrimiçi bağış kampanyasıyla, hem genç kızı hem de aileyi pek çok açıdan desteklemek hedefleniyor. Rasha al-Aqeedi bağış kampanyası için, "Bu genç kadının hayatı saniyeler içinde gözlerinin önünde paramparça oldu. Yanlış bir şey yapmadı. Hayata ve renklere aşık bir güzel sanatlar öğrencisiydi" ifadelerini kullandı.
TEK İSTEĞİ TÜRKİYE'DE TEDAVİ OLMAK
Rasha al-Aqeedi, "16 yaşındaki Iraklı bir genç olan Meryem Al Rikabi'ye yardım etmek için bu bağış toplama kampanyasını başlatıyorum. Meryem, Bağdat'taki evinde huzur içinde uyurken bir adam yatak odasına girip yüzüne ve vücuduna asit döktü. Meryem evlenmeyi reddedince o da intikam almak için harekete geçti. Saldırıdan kurtuldu ama yüzü ve vücudu ciddi şekilde deforme oldu. Meryem'in ailesi, Türkiye ya da Türkiye gibi estetik cerrahide gelişmiş tedaviler uygulayan bir ülkede kızlarının tedavi olması için yardım istedi. Ona yardım etmek için elimizden geleni yapalım" diyerek kampanyayı duyurdu.
91 BİN 254 DOLAR BAĞIŞ
Meryem'in ailesi, kızlarına destek olmak ve onu tedavi için yurt dışına göndermek için gazeteci Rasha al- Aqeedi tarafından başlatılan bağış kampanyasına güveniyor. Şu ana kadar kampanyaya bin 945 kişi bağışta bulundu ve 91 bin 254 dolar bağış toplandı.
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