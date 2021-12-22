Dünyayı ayağa kaldıran olay: 16 yaşındaki kız evlenme teklifini reddedince kabusu yaşadı!

EVLENME TEKLİFİNİ REDDETTİ DİYE…

Meryem'in annesi, kızının bu saldırıyı gerçekleştiren caniyi sadece bir arkadaş olarak gördüğünü ve evlenmek değil, eğitimini tamamlamak istediğini söyledi. Anne, "Bizi sürekli arayıp rahatsız ediyordu. Biz de kızımızla evlenme talebini reddettik" dedi. Kızına bunu yapan kişinin aylardır mesaj attığını söyleyen anne, Meryem'in yanıtının ise, "Biz sadece arkadaşız ve seninle evlenemem" olduğunu belirtti.

Ayrıca genç kızın babası medyaya, olaydan aylar sonra kızının karşılaştığı zorluklar hakkında da konuştu. Binlerce kişi Arapça "Meryem'i Kurtar" etiketiyle sosyal medya üzerinden genç kıza desteklerini ifade ediyor.

TEDAVİ İÇİN DEV BAĞIŞ KAMPANYASI

Yurt dışında da tedavi için para toplamak amacıyla GoFundMe platformunda çevrimiçi bir bağış kampanyası başlatıldı. ABD'de yaşayan Iraklı araştırmacı gazeteci Rasha al-Aqeedi tarafından düzenlenen çevrimiçi bağış kampanyasıyla, hem genç kızı hem de aileyi pek çok açıdan desteklemek hedefleniyor. Rasha al-Aqeedi bağış kampanyası için, "Bu genç kadının hayatı saniyeler içinde gözlerinin önünde paramparça oldu. Yanlış bir şey yapmadı. Hayata ve renklere aşık bir güzel sanatlar öğrencisiydi" ifadelerini kullandı.