Dünya ABD ve İngiltere’nin büyüme verilerine odaklandı

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'nin cari işlemler açığı bu yılın üçüncü çeyreğinde 214,8 milyar dolar ile 2006'dan bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında Tesla, Alphabet ve Apple gibi teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükseliş öncülüğünde pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,60, S&P 500 endeksi yüzde 1,78 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,40 değer kazandı. Dolar endeksi dün 96,3-96,7 dar bandında hareket etmesinin ardından bugün de 96,5 seviyelerinde yatay hareketini sürdürüyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün son 8 günün en yüksek seviyesi olan yüzde 1,50'yi test etmesinin ardından yüzde 1,46 seviyelerinde dengelendi.

Avrupa tarafında, salgında vaka sayıları ve olası kısıtlama tedbirleri gündemin odağındaki yerini korurken, enerji fiyatlarına ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor. Rusya'dan Avrupa'ya Yamal boru hattı ile doğal gaz akışının kesilmesi, Fransa'da bazı nükleer santrallerinin arıza vermesi ve sıcaklıkların düşmesinin tüketimi yükseltmesiyle dün doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş devam etti ve ocak vadeli kontratlarda megavat saat başına 187,7 avrodan işlem gördü. Pay piyasaları tarafında ise pozitif havanın hakim olduğu görülürken, kapanışta Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,36 ve Fransa'da CAC 40 endeksi ile İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,38 değer kazandı. Dün dar bantta yatay bir seyir izleyen avro/dolar paritesi, bugün de sınırlı alandaki hareketine devam ederek 1,1270'ten işlem görüyor.