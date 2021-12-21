SON DAKİKA! Bulgaristan’dan NATO’ya ret

Bulgaristan Savunma Bakanı Stefan Yanev, NATO ittifakının ülkesinde askeri varlığını arttırmasına karşı çıktı.

"RUS ASKERİ FAALİYETLERİ İZLENMELİ"

Bakan Yanev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bulgaristan'a ek NATO gücü konuşlandırılması için gerekli koşulların oluşmadığını ifade etti. Böyle bir kararın ne NATO'nun çıkarına ne de Bulgaristan'ın ulusal çıkarlarına uymadığını belirten Yanev, NATO'nun doğu kanadındaki Rus askeri faaliyetlerinin dikkatle izlenmesi gerekliliğinin altını çizdi.

Bölgedeki gerginliği tırmandırmayacak ortak bir NATO yaklaşımına ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Yanev, Rus askeri varlığına cevap olarak NATO nezdinde farklı seçeneklerin tartışıldığını, bu seçenekler arasında Bulgaristan ve Romanya'ya ek askeri güç yerleştirme seçeneğinin bulunduğunu vurguladı.