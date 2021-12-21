TOGG ABD yolcusu! İlk görüntüler paylaşıldı
Son dakika haberleri... Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, dünya sahnesine ilk adımını ABD'de atıyor. Las Vegas şehrinde 5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek ve dünyanın en büyük teknoloji firmalarının yer aldığı Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de yer alacak olan TOGG'un yolculuğu başlıyor.
Türk Hava Yolları'nın hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Cargo tarafından Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye taşınacak TOGG'un SUV modelinin sergileneceği fuarda TOGG yeni logosuyla tanıtılacak.
THY görevlileri tarafından büyük bir titizlikle uçağa yüklenen 3 ton ağırlığındaki TOGG, Boeing 777F tipi TK6361 sefer sayılı kargo uçağıyla saat 17:30'da ABD'ye hareket etti.
THY AİLESİ İÇİN GURUR VERİCİ
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı "Milli Bayrak Taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olmanın gücüyle; Türkiye'nin otomobilini, ülkemizin teknoloji ihracatını dünyanın dört bir tarafına ulaştırıyor olmanın heyecanı içerisindeyiz. Ülkemizin en iddialı projesi olan Togg'un dünya lansmanına yaptığımız katkı Türk Hava Yolları ailemiz için bir gurur vesilesidir." dedi.
YENİ LİGE YOLCULUK
Togg CEO'su Gürcan Karakas ise "CES 2022'de gelecek vizyonumuzu sergileyeceğimiz akıllı cihazımızı elbette dünya markası Türk Hava Yolları ile taşıyacaktık. Güncel tasarım dilimizi gelecekten dokunuşlarla zenginleştirdiğimiz, mobilitenin dönüşümüyle otomobilin üçüncü yaşam alanına geçiş sürecini anlatan akıllı cihazımızı teknoloji dünyasının bir araya geldiği CES 2022'ye taşıyan Turkish Cargo'ya küresel bir marka olmak üzere çıktığımız #YeniLige yolculuğumuzda yol arkadaşımız olduğu için müteşekkiriz." dedi.
40 BİN UÇAKLI DİJİTAL KONVOY
TOGG'un Turkish Cargo tarafından gerçekleştirilecek küresel marka yolculuğuna oluşturulan 40 bin uçaklı "sanal konvoy" eşlik ediliyor.
Katılımcılar için taşımaya özel oluşturulan "www.yolunuzacikolsun.com" internet sitesi üzerinden kişiselleştirilmiş uçak modelleriyle dahil olduğu konvoy, Turkish Cargo uçağının havalanmasıyla eş zamanlı olarak başlayacak.
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