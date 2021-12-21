21 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Tarihi boşanma! Dubai Şeyhi 554 milyon Sterlin ödeyecek

Tarihi boşanma! Dubai Şeyhi 554 milyon Sterlin ödeyecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.12.2021 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021
ABONE OL
Tarihi boşanma! Dubai Şeyhi 554 milyon Sterlin ödeyecek

İngiliz Yüksek Mahkemesi, Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşit el Maktum'un ülkeden firar eden eski eşi Prenses Haya'ya ödeyeceği tazminatı duyurdu. Dubai Şeyh Muhammed bin Raşit el Maktum’un ödeyeceği rakam dudak uçuklattı.

İngiltere'ye kaçtıktan sonra kocası Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşit el Maktum'a dava açan Prenses Haya'nın merakla beklediği haber, Yüksek Mahkeme'den geldi.

MAHKEME KARAR VERDİ

Mahkeme, Ürdün Kralı Abdullah'ın kardeşi olan Prenses Haya ve iki çocuğuna Şeyh'in 554 milyon dolar Sterlin ödemesine hükmetti.

İNGİLTERE HUKUK TARİHİNDE REKOR

735 milyon dolara tekabül eden bu rakam, İngiltere hukuk tarihinde bir rekor.

ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ İÇİN 9,6 MİLYON STRELİN ÖDEYECEK

Söz konusu rakamın 251 milyon Sterlin'i doğrudan 47 yaşındaki Prenses Haya'ya üç ay içinde ödenmesi gerekiyor.

İki kız çocuğunun eğitim masrafları için belirlenen miktar ise, 9,6 milyon Sterlin oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA