Tarihi boşanma! Dubai Şeyhi 554 milyon Sterlin ödeyecek
İngiliz Yüksek Mahkemesi, Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşit el Maktum'un ülkeden firar eden eski eşi Prenses Haya'ya ödeyeceği tazminatı duyurdu. Dubai Şeyh Muhammed bin Raşit el Maktum’un ödeyeceği rakam dudak uçuklattı.
İngiltere'ye kaçtıktan sonra kocası Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşit el Maktum'a dava açan Prenses Haya'nın merakla beklediği haber, Yüksek Mahkeme'den geldi.
MAHKEME KARAR VERDİ
Mahkeme, Ürdün Kralı Abdullah'ın kardeşi olan Prenses Haya ve iki çocuğuna Şeyh'in 554 milyon dolar Sterlin ödemesine hükmetti.
İNGİLTERE HUKUK TARİHİNDE REKOR
735 milyon dolara tekabül eden bu rakam, İngiltere hukuk tarihinde bir rekor.
ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ İÇİN 9,6 MİLYON STRELİN ÖDEYECEK
Söz konusu rakamın 251 milyon Sterlin'i doğrudan 47 yaşındaki Prenses Haya'ya üç ay içinde ödenmesi gerekiyor.
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