Son dakika: DSÖ'den Nuvaxovid aşısının acil kullanımına onay
Son dakika haberleri... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD merkezli Novavax firmasının Covid-19’a karşı ürettiği "Nuvaxovid" adlı aşının acil kullanımına onay verdi.
DSÖ'den korona virüsle mücadele kapsamında bir aşıya daha onay çıktı. Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) ABD merkezli Novavax firmasının Covid-19'a karşı ürettiği Nuvaxovid aşısını tavsiye etmesinin ardından DSÖ tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nuvaxovid aşısının acil kullanımına onay verildiği duyuruldu.
Aşının Novavax ve Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu'nun (CEPI) ortak çalışması olduğu ve 17 Aralık'ta DSÖ acil kullanım listesine alınan, Hindistan'da üretilen CovovaxTM aşısının "orijinal ürünü" olduğu belirtildi. Her iki aşının aynı teknolojiler kullanılarak yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Aşılar 2 doz gerektiriyor ve 2 ila 8 santigrat derece arasındaki soğuklukta korunuyor" denildi.
ONAY VERİLEN 10. AŞI OLDU
DSÖ, bu kararıyla 10. Covid-19 aşısına acil kullanım onayı vermiş oldu. Örgüt, Pfızer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Hindistan Serum Enstitüsünün (Sİİ) ürettiği aşı, Moderna, Janssen, Sinopharm, Sinovac, Covaxin ve son olarak Covovax aşısının acil kullanımına onay vermişti.
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