3 ülke ortak televizyon kuruyor! İçlerinde Türkiye de var...
Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin yaptığı son dakika açıklamasında Malezya, Türkiye ve Pakistan’ın ortak televizyon kuracağını duyurdu. Hüseyin açıklamasında kurulacak televizyon hakkındaki detayları paylaşmadı.
DETAYLARI AÇIKLAMADI
Yerel basındaki haberlere göre, Hüseyin, başkent İslamabad'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Pakistan, Malezya ve diğer Müslüman ülkelerde aşırıcılıkla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.
Hüseyin, Malezya, Türkiye ve Pakistan'ın medya iş birliğini güçlendirmek için ortak televizyon kuracağını belirtti ancak konuya ilişkin daha fazla detay vermedi.
ÜÇ ÜLKE BİRLİKTE KANAL KURUYOR
Eylül 2019'da Pakistan Başbakanı İmran Han, İslamofobi'nin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek ve İslam dini hakkında yanlış bilinenleri düzeltmek için İngilizce dilinde üç ülkenin birlikte kanal kuracağını duyurmuştu.
Pakistan ile Türkiye arasında da Selahaddin Eyyübi ve Abdurrahman Peşaveri'nin hayatını konu alacak ortak dizi çalışmaları başlatılmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Döviz tevdiat hesabı nedir, ne anlama geliyor? Hesabını dövizden TL'ye çevirene destek! Dövizden TL'ye çevirmeye destek ne kadar, kaç para?
- KYK ilk burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK burs kartları ne zaman verilecek?
- Camdaki Kız'a eşi benzeri olmayan transfer! Geldiğinde yer yerinden oynayacak! Kimse beklemiyordu...
- 28. dönem POMEM alımları başladı mı, ne zaman? Polis Akademisi son dakika açıklaması...
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atamalar hangi tarihte?
- Faturalardan TRT payı kaldırıldı mı, ne zaman yansıyacak? TRT payı ne kadar, kaç TL?
- 17 milyon emekliye ek zam! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsine tek kalemde onaylanacak! 1.857 TL en alt limit...
- 22 Aralık yarın hangi illerde okullar tatil oldu? Valilikler tek tek açıkladı! Erzurum, Van, Bartın, Bitlis...
- Emekli zammı ufukta gözüktü! SSK, Bağ-kur emeklisi 2022 maaş zammı ne kadar olacak? Ocak zammıyla emekli maaşı...
- Zonguldak ve Bartın'da yarın okullar tatil mi? 22 Aralık Zonguldak'ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Konya okullar tatil mi 22 Aralık! Konya kar tatili var mı? Konya Valiliği okullar tatil oldu mu?
- VGM bursu ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ayın kaçında belli olacak?