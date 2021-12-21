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3 ülke ortak televizyon kuruyor! İçlerinde Türkiye de var...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.12.2021 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021
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3 ülke ortak televizyon kuruyor! İçlerinde Türkiye de var...

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin yaptığı son dakika açıklamasında Malezya, Türkiye ve Pakistan’ın ortak televizyon kuracağını duyurdu. Hüseyin açıklamasında kurulacak televizyon hakkındaki detayları paylaşmadı.

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, Malezya, Türkiye ve Pakistan'ın medya iş birliğini güçlendirmek için ortak televizyon kuracağını duyurdu.

DETAYLARI AÇIKLAMADI

Yerel basındaki haberlere göre, Hüseyin, başkent İslamabad'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Pakistan, Malezya ve diğer Müslüman ülkelerde aşırıcılıkla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Hüseyin, Malezya, Türkiye ve Pakistan'ın medya iş birliğini güçlendirmek için ortak televizyon kuracağını belirtti ancak konuya ilişkin daha fazla detay vermedi.

ÜÇ ÜLKE BİRLİKTE KANAL KURUYOR

Eylül 2019'da Pakistan Başbakanı İmran Han, İslamofobi'nin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek ve İslam dini hakkında yanlış bilinenleri düzeltmek için İngilizce dilinde üç ülkenin birlikte kanal kuracağını duyurmuştu.

Pakistan ile Türkiye arasında da Selahaddin Eyyübi ve Abdurrahman Peşaveri'nin hayatını konu alacak ortak dizi çalışmaları başlatılmıştı.

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