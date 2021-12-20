Prof. Dr. Uğur Şahin’den flaş açıklama: Yeni Kovid-19 varyantı için 3 doz yeterli değil

Prof. Dr. Şahin, zaman içinde Omicron'a karşı bir etkinlik kaybı olacağını, bunun çok muhtemelen olduğunu belirterek şunları söyledi: "Tahminlerimi ön laboratuvar verilerine değil, çok daha uygun olan gerçek yaşam verilerine dayandıracağım" dedi.