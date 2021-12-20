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NATO’dan dikkat çeken yeni yıl paylaşımı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.12.2021 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021
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NATO’dan dikkat çeken yeni yıl paylaşımı

NATO bünyesinde Estonya’da görev yapan birlikler, Noel tatili ve yılbaşı öncesi askeri araçlar ile yeni yıl koreografisi yaptı.

NATO bünyesinde Estonya'da görev yapan Birleşik Krallık liderliğindeki Gelişmiş İleri Mevcudiyet Savaş Grubu, Noel tatili ve yılbaşı öncesi askeri araçlar ile yeni yıl koreografisi yaptı.

Koreografide askerler kullandıkları askeri araçlar ile çam ağacı şeklinde düzen aldı.



NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu koreografi ile herkese tatil sezonunun hatırlatması için kalıcı bir görüntü oluşturmak istendiği ve birlikte Estonya, Fransa ve Birleşik Krallık'tan askerlerin görev aldığı aktarıldı.


NATO’dan dikkat çeken paylaşım NATO'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

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