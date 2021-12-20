NATO’dan dikkat çeken yeni yıl paylaşımı
NATO bünyesinde Estonya’da görev yapan birlikler, Noel tatili ve yılbaşı öncesi askeri araçlar ile yeni yıl koreografisi yaptı.
NATO bünyesinde Estonya'da görev yapan Birleşik Krallık liderliğindeki Gelişmiş İleri Mevcudiyet Savaş Grubu, Noel tatili ve yılbaşı öncesi askeri araçlar ile yeni yıl koreografisi yaptı.
Koreografide askerler kullandıkları askeri araçlar ile çam ağacı şeklinde düzen aldı.
NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu koreografi ile herkese tatil sezonunun hatırlatması için kalıcı bir görüntü oluşturmak istendiği ve birlikte Estonya, Fransa ve Birleşik Krallık'tan askerlerin görev aldığı aktarıldı.
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