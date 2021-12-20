NATO’dan dikkat çeken yeni yıl paylaşımı

Koreografide askerler kullandıkları askeri araçlar ile çam ağacı şeklinde düzen aldı.





NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu koreografi ile herkese tatil sezonunun hatırlatması için kalıcı bir görüntü oluşturmak istendiği ve birlikte Estonya, Fransa ve Birleşik Krallık'tan askerlerin görev aldığı aktarıldı.





