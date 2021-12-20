İngiltere’de kırmızı alarm! Artan Covid-19 vakaları sağlık sistemini zorluyor

Buna karşılık bazı senaryolar ise 2022'nin ilk birkaç ayında çok daha kötü sonuçların olabileceğine işaret ederek, ancak halihazırda birçok belirsizliğin de olduğunu ortaya koyuyor.

Grubun hazırladığı modelleme, yıl sonuna kadar hastaneye yatışların büyük olasılıkla günde 1000 ila 2000 olacağını öne sürüyor.