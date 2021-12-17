SON DAKİKA: Donald Trump’tan İsrail’i kızdıracak sözler

ABD merkezli basın kuruluşu Axios'un muhabiri Barak Ravid, yakın zamanda piyasaya çıkaracağı kitabı için Trump ile nisanda yaptığı ve bir kısmını daha önce paylaştığı röportajın devamını yayımladı.

"ABD'DEKİ YAHUDİLER ARTIK İSRAİL'İ SEVMİYOR"

Söz konusu röportajda Trump, "ABD'deki Yahudiler artık İsrail'i sevmiyor, ya da umursamıyor. Hristiyan Evanjelikler, İsrail'i bu ülkedeki Yahudilerden daha çok seviyor. İsrail'in eskiden Kongre üzerinde mutlak bir gücü vardı, artık bunun tam tersi." ifadesini kullandı.