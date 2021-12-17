18 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD Başkanı Biden’dan yeni gaf! Sosyal medya bunu konuşuyor

ABD Başkanı Biden’dan yeni gaf! Sosyal medya bunu konuşuyor

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 17.12.2021
ABONE OL
ABD Başkanı Biden’dan yeni gaf! Sosyal medya bunu konuşuyor

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Carolina Eyalet Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e yeniden “Başkan” diye hitap etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Karolina Eyalet Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, en sonuncusu mart ayında olmak üzere daha önce en az iki kez yaptığı bir gafı tekrarladı.

Biden, kürsüde konuştuğu sırada Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e yeniden "Başkan" diye hitap ederek, "Şaka bir yana, elbette Başkan Harris gururlu bir Howard mezunudur" dedi.

ABD'nin 46. Başkanı olan 76 yaşındaki Biden, ABD tarihinde başkanlık görevini yapan en yaşlı isim olarak biliniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA