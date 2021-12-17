Son dakika: KKTC’den GKRY’ye NAVTEX tepkisi!

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Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) Odin Finder isimli İtalya bandıralı gemi ile 17 Aralık 2021-1 Ocak 2022 tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de faaliyette bulunacağını bildirdiği 14 Aralık 2021 tarihli NAVTEX'e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafında yapılan yazılı açıklama ile tepki gösterildi.Açıklamada,ifadeleri kullanılarak, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının eşit ve müktesep haklarını gasp etmekten kaçınmadığı savunuldu.Açıklamada,denildi.KKTC'nin Türkiye ile birlikte gasp edilmeye çalışılan meşru hak ve çıkarların korunması maksadıyla mütekabil adımları atacağının da vurgulandığı açıklamada,denildi.