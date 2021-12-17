Almanya Başbakanı Olaf Scholz’dan Avrupa sınırları açıklaması

Zirvede Ukrayna'nın güvenliği konusunu görüştüklerini dile getiren Scholz, bu konuda AB üyeleri arasındaki dayanışmayı görmekten mutlu olduğunu belirtti.

Scholz, "Avrupa sınırlarının yerinden oynamaması bizim için büyük önem taşıyor. Bu güvenlik konusu herkes için geçerli. Bu ancak Avrupa'daki ortak güvenlik ilkesine saygı gösterilerek başarılabilir." dedi.

Scholz, sınır ihlali durumunda buna tepki verilmesinin hesaba katılması gerektiğini kaydetti.