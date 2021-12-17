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Son dakika: Rus donanması için inşa edilen savaş gemisinde yangın çıktı: 3 yaralı

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 17.12.2021 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021
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Son dakika: Rus donanması için inşa edilen savaş gemisinde yangın çıktı: 3 yaralı

SON DAKİKA...Rus donanmasına gelecek yılın sonunda teslim edilmesi planlanan savaş gemisinin yapımı sırasında yangın çıktı. Yangında 3 kişi yaralandı.

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Severnaya Valf Gemi İnşa Limanı'nda yapımı devam eden bir savaş gemisinde yangın çıktı.

Rusya Savunma Bakanlığı için Proje 20385 adıyla üretilen gemide çıkan yangına Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı 168 personel ve 42 yangın söndürme aracı müdahale etti.

Yangında 2'si itfaiyeci, 1'i liman personeli olmak üzere toplam 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

YANGININ "SABOTAJ" OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, yangının sabotaj olup olmadığı yönünde araştırma başlatıldığını duyururken, yangında geminin baca kısmının ve kaptan köşkünün tamamen yandığı ifade edildi.

Yanan geminin Rusya donanmasının Pasifik filosuna katılması planlandığı ve Kamçatka'da konuşlandırılacağı açıklanmıştı.

Savaş gemisinde yangın SAVAŞ GEMİSİNDE YANGIN

Geminin, 2 bin 200 ton ağırlığa, 104 metre uzunluğa, 13 metre genişliğe, 27 deniz miline kadar hıza ve 3 bin 500 deniz mili menzile sahip olduğu aktarıldı.

Geminin ayrıca, Kalibr, Onyx ve Zircon gibi Rusya'nın önemli füzeleriyle donatılması planlanıyor.

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