Son dakika: İngiltere’de Omicron şoku! Kovid-19 günlük yeni vaka sayısında rekor

Johnson, gelecek pazartesiden itibaren 12 ila 15 yaşındakilerin de ikinci doz Kovid-19 aşıları için randevu alabileceğini aktararak, "Çocukları okullarda tutmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden çocuklarımızın ve gençlerimizin gelecek dönem okullara geri dönmeden önce aşılandığından emin olalım." diye konuştu.

Kovid-19 kurallarına uymadığı eleştirilerine de yanıt veren Johnson, kurallara uyduğunu ve her politikacının bunlara uyması gerektiğini vurguladı.