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Almanya'dan Rusya'ya yönelik flaş karar! İki rus diplomat istenmeyen kişi ilan edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.12.2021 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021
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Almanya’dan Rusya’ya yönelik flaş karar! İki rus diplomat istenmeyen kişi ilan edildi

Son dakika haberi... Almanya iki rus diplomatı istenmeyen kişi olarak ilan ettiğini duyurdu. Rusya ise alınan karara en kısa sürede yanıt verileceğini belirten bir açıklama yayınladı.

Almanya iki rus diplomatı istenmeyen kişi olarak ilan ettiğini duyurdu.

Rusya tarafından yapılan açıklamada ise Almanya'nın Rus diplomatların sınır dışı etmesine en kısa sürede yanıt verileceği belirtildi.

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