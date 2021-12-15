Son dakika: Avrupa'da can kaybı sayısında rekor! Polonya'da son 24 saat içerisinde 669 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Omicron varyantı Avrupa ülkelerinde etkisini artırıyor. Polonya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte ülkede 669 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu sayı, 2021 yılı Nisan ayından beri kaydedilen en yüksek can kaybı oldu.
Polonya Sağlık Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre ülkede, 24 bin 266 yeni Covid-19 vakası tespit edildi ve 669 kişi hayatını kaybetti. Son açıklanan sayılarla birlikte 22 Nisan'da kaydedilen 694 can kaybı rekoru da kırılmış oldu.
VAKA VE CAN KAYBI SAYISI DÜŞMÜYOR
Polonya'da, 2 haftadır günlük vaka sayısı 25 bin civarında açıklanırken, can kaybı sayısı ise 500'ün altına düşmüyor. Salgının başından beri toplam 3 milyon 881 bin 349 Covid-19 vakasının tespit edildiği ülkede, toplam can kaybı sayısı ise 89 bin 714'e ulaştı.
NÜFUSUN YÜZDE 55'İNDE FAZLASI AŞILANDI
Yaklaşık 38 milyon nüfusa sahip Polonya'da bugüne kadar aşıları tamamlanan kişi sayısı 20 milyon 730 bin 782'ye ulaştı. Aşılanan kişilerin toplam nüfusa oranı ise yüzde 55,33 olarak açıklandı.
Hükümet, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) 5-11 yaş grubu arasındaki çocuklara BioNTech/Pfizer aşı uygulanmasını onaylamasının ardından, önümüzdeki birkaç gün içinde söz konusu yaş grubundaki çocukları aşılamaya başlayacağını açıkladı.
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