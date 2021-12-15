Son dakika: Avrupa’da can kaybı sayısında rekor! Polonya’da son 24 saat içerisinde 669 kişi hayatını kaybetti

VAKA VE CAN KAYBI SAYISI DÜŞMÜYOR

Polonya'da, 2 haftadır günlük vaka sayısı 25 bin civarında açıklanırken, can kaybı sayısı ise 500'ün altına düşmüyor. Salgının başından beri toplam 3 milyon 881 bin 349 Covid-19 vakasının tespit edildiği ülkede, toplam can kaybı sayısı ise 89 bin 714'e ulaştı.