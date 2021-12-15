İspanya ile Türkiye arasındaki güçlü ilişki Yunan’ı rahatsız etti! Yunan Bakan Dendias’tan hadsiz çıkış

Türkiye'nin bölgede kurduğu üstünlüğe yönelik duyduğu rahatsızlığı sık sık dile getiren Yunanistan'dan bir kez daha benzer açıklamalar geldi.

Geçtiğimiz haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile kritik bir görüşme gerçekleştiren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, iki ülke arasında gelişen iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dünyaya duyurmuştu. Türkiye'nin AB ile tam üyelik sürecinin gerekliliğine dikkat çekmesinin ardından ekonomik iş birliğini güçlendiren İspanya'nın Türkiye ile olan yakınlığı, imzalanan anlaşmalarla da belgelenmişti.