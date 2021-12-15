İspanya ile Türkiye arasındaki güçlü ilişki Yunan'ı rahatsız etti! Yunan Bakan Dendias'tan hadsiz çıkış
Yunanistan, Başkan Recep Tayyip ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez arasında gerçekleşen görüşmeden rahatsız oldu. Türkiye ile İspanya arasındaki askeri alanda atılacak ortak adımlar, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tarafından tepkiyle karşılandı.
Türkiye'nin bölgede kurduğu üstünlüğe yönelik duyduğu rahatsızlığı sık sık dile getiren Yunanistan'dan bir kez daha benzer açıklamalar geldi.
Geçtiğimiz haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile kritik bir görüşme gerçekleştiren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, iki ülke arasında gelişen iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dünyaya duyurmuştu. Türkiye'nin AB ile tam üyelik sürecinin gerekliliğine dikkat çekmesinin ardından ekonomik iş birliğini güçlendiren İspanya'nın Türkiye ile olan yakınlığı, imzalanan anlaşmalarla da belgelenmişti.
TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN KÜSTAH İFADELER
İki ülke arasında gelişen ilişkiler, özellikle Yunanistan tarafından oldukça yakından takip ediliyordu.
Son olarak İspanya kanadından gelen, Akdeniz bölgesinde Türkiye ile askeri iş birliğine geliştirmeye yönelik açıklamalar, Yunan hükümetini bir kez daha alarma geçirdi.
Avrupa Birliği (AB) ve İş birliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno ile İspanya'da bir görüşme gerçekleştiren Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bu görüşmenin hemen ardından Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.
Derinleşen İspanya ve Türkiye ilişkilerine dikkati çeken Dendias, AB üye ülkelerinin, "saldırgan ya da bölgesel istikrarı bozacak eylemler"de kullanılabilecek askeri ekipman ve teknoloji ihraç etmemekle yükümlü olduğunu söyleyerek, Albares'ten İspanya'nın AB çerçevesinde hareket edeceğine dair söz aldığını iddia etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beklenen açıklama: 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. son toplantı tarihi belli oldu mu?
- 15 bin öğretmen ataması ne zaman? 2021-2022 sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Tarih açıklandı! Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? ÖSYM tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
- VGM son dakika açıklaması: 2021 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Son gelişmeler...
- Su samurları yavrularına saldıran timsahı öldürdü! Dünyanın en korkutucu yırtıcısı...
- Fed faiz kararı son dakika! Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması saat kaçta?
- Dolar kuru son durum: Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? 15 Aralık canlı döviz kurları
- Son durum: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Maaşlar artacak mı?
- 15 Aralık altın yorumları: Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatları ve son gelişmeler
- Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihleri belli oldu mu?
- İstanbul'a kar ne zaman yağacak 2021? İstanbul'a bu hafta kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...
- VGM burs sonuçları 2021 ne zaman açıklanır? 2021-2022 VGM burs sonuçları açıklandı mı? Lisans başvurusu...