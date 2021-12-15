Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jimping Şubat’ta bir araya gelecek

Rusya ile Çin arasındaki ticari ilişkilere değinen Putin, "Bu yılın Ocak ve Kasım ayları arasında ticaret hacmi yüzde 31 oranında artarak 123 milyar dolara ulaştı. Böylece pandemi öncesindeki 2019 rekorunu kırdık. Yakın gelecekte daha önce öngördüğümüz gibi 200 milyar dolar hedefini aşmayı amaçlıyoruz. Nükleer enerji de dahil olmak üzere enerji sektöründe, sanayide ve yüksek teknolojiler alanında bir dizi büyük ölçekli ortak proje yürütülüyor" şeklinde konuştu.