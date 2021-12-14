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Ukrayna'dan 5 milyon vatandaşına flaş Rusya işgali uyarısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.12.2021 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021
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Ukrayna’dan 5 milyon vatandaşına flaş Rusya işgali uyarısı

Doğu Avrupa'daki kriz giderek büyüyor. Donbass'taki çatışmalar dünya basını tarafından yakından takip edilirken Ukrayna'dan milyonlarca vatandaşına uyarı geldi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, 5 milyon Ukraynalının mülteci olabileceğini bildirdi.

Ukrayna-Rusya arasında devam eden Donbass krizi, savaş ihtimallerini giderek artırıyor.

Rusya'nın sınır bölgesinde giderek artığı askeri birliklerle gerginliği tırmandırmasının ardından Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan bir uyarı açıklaması geldi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın olası işgal girişiminde 5 milyon Ukraynalının mülteci olabileceğini bildirdi.

Reznikov, Politico'ya verdiği röportajda, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinden beri Rusya'nın Ukrayna sınırlarına daha fazla birlik gönderdiğine dikkati çekti.

İKİ TARAF İÇİN DE FELAKET OLUR

Ukrayna sınırlarında şu an yaklaşık 100 bin Rus birliği olduğunu aktaran Reznikov, işgal girişiminin iki taraf için bir felaket olacağını belirtti.

Reznikov, bu durumda iki tarafın pek çok kayıp vereceğini ve 5 milyon Ukraynalının mülteci olabileceğini ifade ederek, ülkedeki 15 nükleer santralin de tehlikeye gireceğini vurguladı.

Putin için Ukrayna'nın son hedef olmadığını düşündüğünü aktaran Reznikov, savaş olursa bunun Avrupa'ya da sıçrayacağını iddia etti.

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