Ukrayna'dan 5 milyon vatandaşına flaş Rusya işgali uyarısı
Doğu Avrupa'daki kriz giderek büyüyor. Donbass'taki çatışmalar dünya basını tarafından yakından takip edilirken Ukrayna'dan milyonlarca vatandaşına uyarı geldi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, 5 milyon Ukraynalının mülteci olabileceğini bildirdi.
Ukrayna-Rusya arasında devam eden Donbass krizi, savaş ihtimallerini giderek artırıyor.
Rusya'nın sınır bölgesinde giderek artığı askeri birliklerle gerginliği tırmandırmasının ardından Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan bir uyarı açıklaması geldi.
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın olası işgal girişiminde 5 milyon Ukraynalının mülteci olabileceğini bildirdi.
Reznikov, Politico'ya verdiği röportajda, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinden beri Rusya'nın Ukrayna sınırlarına daha fazla birlik gönderdiğine dikkati çekti.
İKİ TARAF İÇİN DE FELAKET OLUR
Ukrayna sınırlarında şu an yaklaşık 100 bin Rus birliği olduğunu aktaran Reznikov, işgal girişiminin iki taraf için bir felaket olacağını belirtti.
Reznikov, bu durumda iki tarafın pek çok kayıp vereceğini ve 5 milyon Ukraynalının mülteci olabileceğini ifade ederek, ülkedeki 15 nükleer santralin de tehlikeye gireceğini vurguladı.
Putin için Ukrayna'nın son hedef olmadığını düşündüğünü aktaran Reznikov, savaş olursa bunun Avrupa'ya da sıçrayacağını iddia etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB açık lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
- Tarih açıklandı mı? Asgari ücret toplantısı yarın mı? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı ne zaman, saat kaçta?
- Fenerbahçe Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı? FB BJK derbi bilet fiyatları ne kadar oldu?
- Baba Vanga kehanetleri kan dondurdu! Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri neler? Yine adından söz ettirdi
- Ara transfer ne zaman başlıyor? Süper Lig’de 2021-2022 ara transfer dönemi ne zaman?
- Evinin önünde ölü bulundu! Belgin Doruk oğlu Aydın Birsel kimdir? Aydın Birsel kaç yaşındaydı, nereli?
- Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma tatil mi? Okullar ve iş yerleri kapalı mı olacak?
- Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat! 3 kamu bankası faiz oranlarını açıkladı! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranları ödeme tablosu!
- Muslera sakatlık durumu nasıl? Muslera sezonu kapattı mı? Muslera kaç hafta yok?
- MSB muvazzaf subay ön başvuru sonuçları sorgulama! 2021 KKK, HKK, DKK, MSÜ fiziki yeterlilik testi (spor) ne zaman?
- Burslar ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK ve VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?
- KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler başvuru nasıl yapılır? KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler başvuru ne zaman?